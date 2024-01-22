Забудова території Київської ГЕС - у ДБР розповіли про деталі схеми

Правоохоронці встановили 12 осіб, причетних до оборудки.

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Забудова земель поруч з Київською ГЕС може призвести до техногенної катастрофи, тому заборонена законом, вже установлено 12 осіб, причетних до оборудки з цими ділянками, але це далеко не весь список, повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на брифінгу для преси, інформує ZN.ua .

"На даний час установлено 12 осіб причетних до оборудки, але це далеко не весь список. Серед тих хто вже отримав підозри – три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію, "домовились" з усіма, хто приймає потрібні для них рішення та почали реалізовувати свою оборудку", - сказав Сухачов.

Директор ДБР підкреслив, що на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" ПАТ "Укргідроенерго". Вона має протяжність понад 65 км (площею 3 тис. га) і є гідротехнічною спорудою, що належить до об'єкта державної власності, який перебуває у віданні Мінекономіки.

Сухачов нагадав, що будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом, дозвіл на виділення земель на території гідротехнічних споруд може бути надано лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності. Але, зауважив директор ДБР, земля розташована в мальовничому місці, недалеко від мегаполіса і є привабливою для забудовників та клієнтів. На цій території протягом останніх десяти років як на дріжджах почали зростати елітні котеджні містечка.

За словами Сухачова, слідчі ДБР з 2022 року, відколи їм передали справу, провели великий обсяг слідчих дій, багато необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а й відомих бізнесменів — забудовників.

Вже документально підтверджена незаконна приватизація понад 7 га, але зараз детективи планують довести причетність тих самих осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.

Олексій Сухачов детально розповів про протиправну схему: чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, зокрема — підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тис. гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію, видавались довідки, у яких вказувалось свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року.

Наразі повідомлено про підозру чотирьом фігурантам за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застав.

Основного фігуранта цього кримінального провадження - бізнесмена і засновника Concordе Capital Ігоря Мазепу було затримано на кордоні, коли він намагався виїхати з країни, щоб уникнути певних процесуальних дій, заявив директор ДБР: бюро отримало оперативну інформацію про те, що фігурант може покинути територію України з метою переховування від слідства. У ДБР наголосили, що саме Мазепа є організатором злочину і його роль ключова.

У листопаді 2023 року було повідомлено ще вісім підозр, зокрема до відповідальності притягнуто посадових осіб органів Держгеокадастру, які приймали незаконні рішення про виділення земельних ділянок, у даному кримінальному провадженні фігурують і інші посадовці. Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.