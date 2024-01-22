Забудова території Київської ГЕС - у ДБР розповіли про деталі схеми

Правоохоронці встановили 12 осіб, причетних до оборудки.

Забудова території Київської ГЕС - у ДБР розповіли про деталі схеми
© Укргідроенерго

Забудова земель поруч з Київською ГЕС може призвести до техногенної катастрофи, тому заборонена законом, вже установлено 12 осіб, причетних до оборудки з цими ділянками, але це далеко не весь список, повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на брифінгу для преси, інформує ZN.ua.

"На даний час установлено 12 осіб причетних до оборудки, але це далеко не весь список. Серед тих хто вже отримав підозри – три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію, "домовились" з усіма, хто приймає потрібні для них рішення та почали реалізовувати свою оборудку", - сказав Сухачов.

Директор ДБР підкреслив, що на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" ПАТ "Укргідроенерго". Вона має протяжність понад 65 км (площею 3 тис. га) і є гідротехнічною спорудою, що належить до об'єкта державної власності, який перебуває у віданні Мінекономіки.

Сухачов нагадав, що будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом, дозвіл на виділення земель на території гідротехнічних споруд може бути надано лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності. Але, зауважив директор ДБР, земля розташована в мальовничому місці, недалеко від мегаполіса і є привабливою для забудовників та клієнтів. На цій території протягом останніх десяти років як на дріжджах почали зростати елітні котеджні містечка.

За словами Сухачова, слідчі ДБР з 2022 року, відколи їм передали справу, провели великий обсяг слідчих дій, багато необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а й відомих бізнесменів — забудовників.

Вже документально підтверджена незаконна приватизація понад 7 га, але зараз детективи планують довести причетність тих самих осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.

Олексій Сухачов детально розповів про протиправну схему: чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, зокрема — підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тис. гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію, видавались довідки, у яких вказувалось свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року.

Наразі повідомлено про підозру чотирьом фігурантам за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застав.

Основного фігуранта цього кримінального провадження - бізнесмена і засновника Concordе Capital Ігоря Мазепу було затримано на кордоні, коли він намагався виїхати з країни, щоб уникнути певних процесуальних дій, заявив директор ДБР: бюро отримало оперативну інформацію про те, що фігурант може покинути територію України з метою переховування від слідства. У ДБР наголосили, що саме Мазепа є організатором злочину і його роль ключова.

У листопаді 2023 року було повідомлено ще вісім підозр, зокрема до відповідальності притягнуто посадових осіб органів Держгеокадастру, які приймали незаконні рішення про виділення земельних ділянок, у даному кримінальному провадженні фігурують і інші посадовці. Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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