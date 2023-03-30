Держборг Німеччини встановив антрирекорд

Борги росли через енергетичну кризу в регіоні.

Держборг Німеччини встановив антрирекорд
© pixabay/quincecreative

Державний борг Німеччини досяг рекордного рівня у минулому році. При цьому на кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 млрд євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на 2%.

Як пише DW з посиланням на федеральне статистичне відомство, в перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28 155 євро. Рік тому це було 27 922 євро.

Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6%, інформує ZN.ua.

Зазначається, що таким є наслідок енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19.

Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на 5%.

Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4%.


Олена Середа, ZN.ua





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