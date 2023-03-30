Держборг Німеччини встановив антрирекорд
Борги росли через енергетичну кризу в регіоні.
Державний борг Німеччини досяг рекордного рівня у минулому році. При цьому на кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 млрд євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на 2%.
Як
Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6%, інформує
Зазначається, що таким є наслідок енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19.
Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на 5%.
Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4%.