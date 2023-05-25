Угода про ліміт держборгу США: між демократами і республіканцями залишаються значні розбіжності

До можливого дефолту в США лишається менше тижня.

Республіканські переговорники повернуться до Білого дому, щоб спробувати завершити переговори щодо ліміту державного боргу, заявив у середу спікер Палати представників Кевін МакКарті, пише Financial Times, інформує ZN.ua.

Угода про ліміт держборгу США: між демократами і республіканцями залишаються значні розбіжності

Перемовини тривають за тиждень до вирішального терміну 1 червня. Джанет Єллен, міністерка фінансів США, неодноразово попереджала законодавців, що якщо Конгрес не підвищить верхню межу боргу протягом декількох днів, вже 1 червня федеральний уряд ризикує не виконати свої зобов'язання.

Невизначеність щодо стелі боргу вже спричиняє певний стрес на фінансових ринках.

Інвестори уникають погашення облігацій, що різко знизило ціни на ці цінні папери. На початку травня Міністерство фінансів було змушене продати на аукціоні чотиритижневі облігації з найвищою, ніж будь-коли прибутковістю. Стрес не обмежується борговим ринком. Цього тижня акції впали, причому індекс блакитних фішок S&P 500 і технологічний індекс Nasdaq Composite впали майже на 2%.

«Я вважаю, що це має бути нагадуванням про важливість досягнення своєчасної угоди», — наголосила Єллен, попереджаючи, що на фінансовому ринку можуть виникнути «значні труднощі».

У понеділок МакКкарті зустрівся з Джо Байденом для переговорів, які обидва лідери назвали «продуктивними», після того, як президент США скоротив закордонну поїздку на зустрічі G7 заради переговорів щодо підвищення ліміту боргу.

Будь-яка угода, укладена між Білим домом і республіканцями в Конгресі, має бути схвалена більшістю як у Палаті представників, яку республіканці контролюють з незначною перевагою, так і в Сенаті, який контролюють демократи.

Партії Байдена та МакКарті тиснуть на лідерів для уникнення компромісу. Тим не менш, у середу МакКарті наполягав на тому, що угода можлива, і що він міг би провести її через нижню палату Конгресу.

«Я думаю, що сьогодні ми можемо досягти прогресу. Я сподіваюсь на це», — заявив він.

Найбільш агресивні республіканці відкидають побоювання щодо дефолту та припускають, що казначейство може просто визначити пріоритетність боргових виплат.

Однак Єллен відкинула ці заяви.

«Наші платіжні системи були створені для того, щоб оплачувати наші рахунки, а не вирішувати, які рахунки платити, а які не платити. Як правило, встановлення пріоритетів не є чимось, що є операційно здійсненним. І тому доведеться зробити кілька важких виборів», — наголосила вона.

У новій доповіді Brookings старший науковий співробітник Венді Едельберг попередила про зростання витрат у випадку збереження ринкової напруги через затягування із визначенням боргової межі.

Враховуючи статус ринку казначейських зобов’язань як найбезпечнішої гавані в глобальній фінансовій системі, уряд США отримав вигоду від нижчих витрат на запозичення, ніж в інших країнах, що, за словами Едельберг, призвело до економії відсотків у розмірі понад 750 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

«Якщо частина цієї переваги буде втрачена через встановлення ліміту боргу, вартість для платників податків може бути значною», — написала вона разом зі своєю колегою Ноадією Штайнметц-Зільбер.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Податки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липняПодатки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липня
Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зимуВласний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму
Покупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митомПокупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митом
Під санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – ЄврокомісіяПід санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – Єврокомісія
В Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращиласяВ Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращилася
Блок рекламы


Похожие новости
Криптобіржа Binance анулювала санкційні ліміти для росіянКриптобіржа Binance анулювала санкційні ліміти для росіян
У магазинах з'явилась лімітована партія "Артемсолі"У магазинах з'явилась лімітована партія "Артемсолі"
Лімітів електропостачання немає, але система ще не може працювати безперебійно – YASNOЛімітів електропостачання немає, але система ще не може працювати безперебійно – YASNO
ДТЕК анонсував введення лімітів споживання електроенергії не тільки вдень, а й вночіДТЕК анонсував введення лімітів споживання електроенергії не тільки вдень, а й вночі
Податки і ліміти доходів для ФОП змінені з 1 січняПодатки і ліміти доходів для ФОП змінені з 1 січня
Китай частково призупинив купівлю нафти РФ в очікуванні деталей щодо ліміту цін — BloombergКитай частково призупинив купівлю нафти РФ в очікуванні деталей щодо ліміту цін — Bloomberg
Відключення електроенергії: 10 млн. українців залишаються без світла, а Київ поставив антирекордВідключення електроенергії: 10 млн. українців залишаються без світла, а Київ поставив антирекорд
Тренди українського експорту: зернова угода та зростання експорту товарівТренди українського експорту: зернова угода та зростання експорту товарів
НБУ вдвоє збільшив ліміт на покупку безготівкової валюти для громадянНБУ вдвоє збільшив ліміт на покупку безготівкової валюти для громадян
Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – ШабунінАктиви Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін
Последние новости
Подгружаем последние новости