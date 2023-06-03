Дефолту в США не буде: Байден підписав закон про ліміт держборгу

Надалі Міністерство фінансів зможе виконувати свої зобв'язання.

Президент Джо Байден підписав закон про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року, щоб запобігти першому в історії США дефолту, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Дефолту в США не буде: Байден підписав закон про ліміт держборгу
© Скріншот з відео

Цей крок знімає загрозу дефолту до президентських виборів наступного року, який, за прогнозами фінансистів, міг статись вже 5 червня. Окрім встановлення ліміту заборгованості, закон обмежує витрати, не пов’язані з обороною , розширює вимоги до працевлаштування для деяких одержувачів талонів на харчування та повертає деякі фонди допомоги COVID-19.

Двопартійна угода щодо обмеження боргу була укладена між Білим домом і республіканцями в Палаті – це кульмінація довгих днів і пізніх ночей суперечливих переговорів , які часом здавалося, можуть зірватись.

Часу для проходження законопроекту через Конгрес був надзвичайно мало, що, своєю чергою, створило величезний тиск на керівництво обох партій. Палата прийняла законопроект у середу, а Сенат ухвалив його в четвер.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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