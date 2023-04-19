Криптобіржа Binance анулювала санкційні ліміти для росіян

Криптобіржа Binance анулювала ліміт €10 тис. для облікових записів росіян. Офіційного оголошення не було, але у техпідтримці Binance кореспонденту РБК підтвердили відсутність обмежень.

Фото: delo.ua

Введення обмеження

Обмеження було запроваджено навесні 2022 року через п'ятий пакет санкцій Євросоюзу. Облікові записи російських користувачів, сума активів, на яких перевищувала 10 тис. євро, були переведені в режим «тільки для виведення коштів»: ці клієнти не могли торгувати на біржі або вносити додаткові кошти на свої рахунки.

У відповідь на запити російських користувачів, в техпідтримці повідомляють, що на облікових записах «відсутні будь-які обмеження, можна здійснювати депозит, не турбуючись про ліміт коштів». Доступне внесення сум понад €10 тис. та проведення угод із ними.

Водночас на платформі залишаються в силі обмеження для росіян щодо p2p-операцій у доларах США та євро.

Громадяни Росії, а також інші фізособи, які проживають на території країни, незалежно від їхнього громадянства, не можуть купувати та продавати долари та євро у p2p-сервісі від Binance.