Діяльність державного концерну «Укроборонпром» припинено

Стартував процес його корпоратизації.

Державний концерн «Укроборонпром» почав процес реорганізації в акціонерне товариство, повідомив в ніч на 29 червня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, інформує ZN.ua .

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«Відсьогодні припинено діяльність державного концерну “Укроборонпром”. Натомість утворено акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”», - написав міністр в Telegram.

За його словами, наступним кроком буде переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси.

Далі компанія перейде до формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

План перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство був затверджений урядом ще в березні. Однак зміни відкладали до часу зміни керівництва концерну.