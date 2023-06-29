Діяльність державного концерну «Укроборонпром» припинено
Стартував процес його корпоратизації.
Державний концерн «Укроборонпром» почав процес реорганізації в акціонерне товариство, повідомив в ніч на 29 червня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, інформує
«Відсьогодні припинено діяльність державного концерну “Укроборонпром”. Натомість утворено акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”», -
За його словами, наступним кроком буде переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси.
Далі компанія перейде до формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.
План перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство був затверджений урядом ще в березні. Однак зміни відкладали до часу зміни керівництва концерну.