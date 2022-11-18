На Волині правоохоронці припинили діяльність нелегальної тютюнової фабрики - фото

У Волинській області припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення цигарок, під час слідчих дій вилучено продукції на 20 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Facebook, інформує Апостроф .

Так нелегальну тютюнову фабрику було викрито за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Її потужності дозволяли виготовляти до 20 тис пачок цигарок щодоби. Продукцію зберігали та збували на Львівщині та Волині.На фабриці була змонтована лінія підготовки сировини, застосовувалось високотехнологічне дороговартісне обладнання. Робота з виготовлення тютюнових виробів велась вахтовим методом.

Територія довкола фабрики була обгороджена парканом, там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду, а периметр патрулювала посилена охорона.

Прокурори та слідчі, які вели спостереження за об’єктом, напрацювали план операції щодо проникнення на його територію. Під час операції охорона не встигла вчинити опору. Під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію пакування, понад 59 тис пачок готової продукції, понад 5,5 тонн тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали. Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

В прокуратурі вирішується питання призначення експертиз, накладення арешту на майно.Досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 КК України), зазначили в прокуратурі.