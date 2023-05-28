В Україні готують нові обмеження на продаж тютюнової продукції

Запропоновані законодавчі зміни є наслідуванням практики РФ, Білорусі, Молдови, Таджикистану, Туркменістану та Хорватії.

Представники бізнесу жорстко розкритикували рішення Парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, який підтримав внесення змін у закон "Про рекламу" (поправку №174) щодо заборони на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі. Про це заявляють в асоціації "Спеціалізована торгівля".

Запропонована поправка була підтримана профільним комітетом ВР без жодних консультацій з бізнес-спільнотою.

За приблизними підрахунками асоціації, прийняття законодавчих змін призведе до значних втрат для торгівельної галузі. Мова йде як про великі торговельні мережі, так і про малий та середній бізнес, тобто про близько 50 тисяч підприємств.

За оцінками експертів, підприємці будут змушені закупити нове торгове обладнання, що призведе до витрат не менше 40 тис. грн на одне торгове місце, інформує ZN.ua .

Як результат торгівельна галузь може отримати:

скорочення доходності на 2,5 млрд грн на рік.

скорочення робочих місць в цілому по галузі – на 130-150 тис. осіб.

Загальні втрати державного і місцевих бюджетів можуть сягнути близько 3,9 млрд гривень на рік.

Прихильники ж внесення поправки заявляють про мету зменшення кількість "спонтанних" покупок тютюнових виробів, особливо серед молоді.

Нагадаємо, що 2 травня 2023 р. Верховною радою у першому читанні було прийнято законопроект №9206, який вносить комплексні зміни до закону "Про рекламу" у частині аудіовізуальної реклами.

До другого читання групою народних депутатів, серед яких Володимир В'ятрович, Ірина Констанкевич, Микита Потураєв, Михайло Бондар, Лада Булах, Володимир Крейденко, було зареєстровано поправку №174, яка вводить заборону на викладку продукції тютюнової галузі у місцях роздрібної торгівлі.

До речі, 2 роки тому Верховна рада вже розглядала аналогічну поправку, але тоді її визнали економічно недоцільною. Зокрема через те, що ініціатива не відповідає профільному законодавству ЄС (Директива № 2014/40), яке Україна зобов’язалася імплементувати.