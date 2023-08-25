Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради

В Україні представників влади викрили у закупівлях за завищеними цінами. Скандал вибухнув на Волині – Олицька селищна рада планує закупити курячі яйця по 50 гривень за штуку.

Про ситуацію стало відомо із інформації, оприлюдненої в оголошенні тендеру на Prozorro. Його представив відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Олицької селищної ради.

Представники селища Олика оголосили тендер на закупівлю 15 тисяч курячих яєць до 31 грудня 2023 року. Вартість вказана у розмірі 750 тисяч грн. Якщо зазначену суму поділити на кількість яєць, виходить, що одиниця товару коштуватиме 50 грн. Нинішнього літнього сезону в багатьох супермаркетах за цю ціну і навіть дешевше можна купити десяток яєць.

Як контактна особа зазначена начальниця відділу Юлія Марчук. Журналісти інформаційного видання "Конкурент" звернулися до неї за роз'ясненням. Проте вона відмовилася пояснити ситуацію.

"Я буду на роботі, тоді все прокоментую. Все-таки сьогодні маю вихідний день і я не маю зараз доступу до комп'ютера, щоб вам щось пояснювати", - зазначила Марчук.

Заявки на участь у торгах приймаються до 25 серпня. Право на постачання отримає компанія, яка запропонує мінімальну вартість. Мінімальний крок щодо зниження ціни – 7500 грн. Якщо у тендері візьме участь лише одна організація, вона стане переможцем.

Вказано, що розрахунки за договором будуть проведені у безготівковій формі. Кошти перерахують на рахунок постачальника - у межах одержаного бюджетного фінансування. Післяплату планують здійснити у повному обсязі через 10 днів після надходження продукції.

Місцевий відділ освіти та культури також оголосив кілька інших продуктових тендерів. Йдеться про закупівлю:

хлібобулочних виробів (154 000 грн);

борошна та круп (170 000 грн);

овочів та фруктів (515 000 грн);

фруктових соків (118 500 грн);

замороженої риби (214 200 грн);

м'яса (847 400 грн);

молока та вершків (204 000 грн);

сирних продуктів (313 000 грн);

інших молочних продуктів (289 180 грн).

Практично всі тендери триватимуть до 25 серпня і бажаючі мають ще кілька днів на подання заявок.

Нагадаємо про скандал із закупівлею Міністерством оборони. Відомство також закуповувало яйця за завищеними цінами – по 170 грн за десяток чи 17 гривень за штуку.