Криптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної Ради

Парламент не відмовляється від ідеї, проте має сумніви в дієвості проєкта закону про віртуальні ресурси

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Проєкт Закону яким планувалось врегулювати віртуальні активи та призначити регулятора, відхилено. Таким чином розрахунки у біткоїнах та інших інноваційних активах, які законотворці називають “віртуальними” залишаться без регуляторного органу та законодавчих рамок, інформує ZN.ua .

Як пояснили у комітеті ВР з питань інтеграції України до ЄС, положення законопроєкту потребують суттєвого доопрацювання з метою приведення до повної відповідності з загальноєвропейським законодавством. Зокрема щодо Регламенту № 2023/1113/ЄС та Регламенту №2023/1114/ЄС.

Зокрема, Регламент ЄС 2023/1113 Європейського Парламенту регулює питання надання інформації, що супроводжує перекази коштів і криптоактивів.

“Законопроєкт пропонує визначити регуляторів ринку віртуальних активів; встановлює порядок здійснення публічної пропозиції віртуальних активів; створення Державного реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів; встановлює відповідальність для постачальників послуг, а також запроваджує оподаткування”, – зазначено в описі проєкту, який не опубліковано на сайті Верховної Ради.

Хто міг би бути регулятором криптовалюти в Україні?

Раніше висловлювались оцінки щодо ймовірного обрання регулятором крипторесурсів Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Однак НКЦПФР не має відповідних інструментів та можливостей активно діяти на відповідному ринку. Так само не профільним питанням є цей напрямок для Мінцифри.