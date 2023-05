Згенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринок

Її опублікували акаунти у Twitter із мільйонами підписників.

У понеділок, 22 травня, у соціальних мережах з'явилася фейкова фотографія вибуху біля Пентагону. Ця публікація призвела до падіння акцій на фондовому ринку. Ймовірно, це перший випадок в історії, коли згенероване штучним інтелектом фото вплинуло на ринок, повідомляє Bloomberg.

Вперше фотографія з'явилася у Facebook. На ній було зображено стовп диму, що піднімається біля будівлі Пентагону. Незабаром знімок проник у Twitter , де його почали розповсюджувати акаунти з мільйонами підписникам та синіми галочками верифікації, які тепер доступні передплатникам платної версії соцмережі. Серед облікових записів, які опублікували фото, - російський пропагандистський ресурс RT та сайт фінансових новин ZeroHedge, інформує ZN.ua .

У Пентагоні на запит Bloomberg відповіли, що повідомлень про будь-які інциденти у будівлі військового відомства не надходило. Відповідну заяву зробили й у поліції.

Користувачі соцмереж почали висувати припущення, що фотографію міг згенерувати штучний інтелект. Розслідувач Bellingcat Нік Вотерс заявив, що "шок" від повідомлення про вибух біля Пентагону спонукав його вивчити фото. Він відзначив дивину у фасаді будівлі, а також те, що паркан зливається з обмежувальною огорожею. Крім того, Вотерс звернув увагу на те, що жодних інших фото чи відео вибуху у соцмережах не з'явилося.