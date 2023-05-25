Згенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринок

Її опублікували акаунти у Twitter із мільйонами підписників.

У понеділок, 22 травня, у соціальних мережах з'явилася фейкова фотографія вибуху біля Пентагону. Ця публікація призвела до падіння акцій на фондовому ринку. Ймовірно, це перший випадок в історії, коли згенероване штучним інтелектом фото вплинуло на ринок, повідомляє Bloomberg.

Згенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринок
У соцмережах розповсюдили фотографію вибуху біля Пентагону
© depositphotos/Jeremyarnica

Вперше фотографія з'явилася у Facebook. На ній було зображено стовп диму, що піднімається біля будівлі Пентагону. Незабаром знімок проник у Twitter, де його почали розповсюджувати акаунти з мільйонами підписникам та синіми галочками верифікації, які тепер доступні передплатникам платної версії соцмережі. Серед облікових записів, які опублікували фото, - російський пропагандистський ресурс RT та сайт фінансових новин ZeroHedge, інформує ZN.ua.

У Пентагоні на запит Bloomberg відповіли, що повідомлень про будь-які інциденти у будівлі військового відомства не надходило. Відповідну заяву зробили й у поліції.

Користувачі соцмереж почали висувати припущення, що фотографію міг згенерувати штучний інтелект. Розслідувач Bellingcat Нік Вотерс заявив, що "шок" від повідомлення про вибух біля Пентагону спонукав його вивчити фото. Він відзначив дивину у фасаді будівлі, а також те, що паркан зливається з обмежувальною огорожею. Крім того, Вотерс звернув увагу на те, що жодних інших фото чи відео вибуху у соцмережах не з'явилося.

Зрозуміло, що цей малюнок роздратований до показу "explosion near the pentagon" є AI generated.

Виконати frontage of building, і way the plot melds into crowd barriers. Вони також не інші зображення, відео або людей, які постають як перші hand witnesses.pic.twitter.com/t1YKQabuNL

- Nick Waters (@N_Waters89) May 22, 2023

Після цього облікові записи в Twitter почали видаляти фото, а ZeroHedge не тільки видалив знімок, але і написав, що він був фейковим. Але в момент найактивнішого розповсюдження фото по мережі фондовий індекс S&P 500 знизився приблизно на 0,3%, але згодом швидко відновився.

Хто і навіщо створив та поширив зображення, невідомо. Акаунт, який опублікував його на Facebook, відзначили як такий, що розповсюджує неправдиву інформацію.

Припущення про те, що воно було згенероване ШІ, викликає побоювання, що нові технології створять умови для створення фотографій та іншого контенту, який використовуватиметься для поширення дезінформації.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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