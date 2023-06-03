NovaPay вийшла на ринок Молдови

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, вийшла на ринок Молдови та запровадила функцію післяплати. Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

NovaPay вийшла на ринок Молдови
Фото: cfts.org.ua

Першими, хто спробував послуги компанії за кордоном, стали клієнти Nova Poshta в Молдові.

Раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались за них тільки передоплатою. Тепер сервіс NovaPay надав можливість отримати товар і оглянути його, і лише потім — заплатити. Доставку грошей продавцю забезпечить NovaPay.

Послугу післяплати жителі Молдови можуть отримати без комісії у 19 відділеннях Nova Poshta у Кишиневі, Комраті, Більцях, Кагулі, Єдинці та у кожному населеному пункті, якщо доставляти кур'єром.

Плани

Серед найближчих планів NovaPay у Молдові для приватних клієнтів — внутрішні та міжнародні перекази. Для бізнесу — еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази, з кредитних продуктів — факторинг.





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