NovaPay вийшла на ринок Молдови

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, вийшла на ринок Молдови та запровадила функцію післяплати. Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Фото: cfts.org.ua

Першими, хто спробував послуги компанії за кордоном, стали клієнти Nova Poshta в Молдові.

Раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались за них тільки передоплатою. Тепер сервіс NovaPay надав можливість отримати товар і оглянути його, і лише потім — заплатити. Доставку грошей продавцю забезпечить NovaPay.

Послугу післяплати жителі Молдови можуть отримати без комісії у 19 відділеннях Nova Poshta у Кишиневі, Комраті, Більцях, Кагулі, Єдинці та у кожному населеному пункті, якщо доставляти кур'єром.

Плани

Серед найближчих планів NovaPay у Молдові для приватних клієнтів — внутрішні та міжнародні перекази. Для бізнесу — еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази, з кредитних продуктів — факторинг.