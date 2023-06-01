Ринок нерухомості у Києві обвалився через обстріли: скільки коштують квартири наприкінці весни

Ситуація на ринку нерухомості у Києві різко змінилася через обстріли з боку російських окупантів. Кількість охочих придбати квартири у столиці зменшилася, і продавці змушені знижувати ціни.

Попит на житло у Києві різко скоротився

Кожна масована ракетна атака призводить до зменшення кількості договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості. Порівняно з минулим роком попит виріс, але українці все одно не поспішають купувати квартири, які будь-якої миті можуть зруйнувати рашисти.

Обстріли призводять до зниження цін. Деякі продавці житла завищують ринкову вартість квартир, чекаючи на покупців. Інші пропонують великі знижки. Серед таких власників – ті, хто виїхав з України і тепер поспішає з продажем, щоб купити нерухомість за кордоном.

Столичний ріелтор Юлія Курганова наголосила, що до середини травня закрили договори, погоджені раніше. Наприкінці весни покупці відмовляються від купівлі житла.

"Люди їдуть, якщо в них вже є робота, або перевели, або повертаються до своїх квартир", - пояснила агентка з нерухомості.

За статистичними даними lun, однокімнатні квартири в Києві зараз коштують в середньому 44,5 тисячі доларів (серед проданих). З урахуванням непроданих квартир, що представлені на ринку, цінник збільшується до 58 тисяч доларів. Причому попит є лише на бюджетне житло.

Ситуація на первинному ринку ще складніша. Багато забудовників заморозили проекти. У Києві будівельні роботи продовжуються лише на 54% об'єктів. У Львівській області – на 91%, а у Запорізькій та Миколаївській – на 32% та 29% відповідно. У Харківській області продовжують зводити будинки лише на 17% усіх об'єктів.

Українці боялися інвестувати кошти в недобудоване житло, а тепер – навіть у збудовані та здані в експлуатації квартири. Клієнти купують житло у разі крайньої потреби.

"Що буде далі, ніхто не може сказати. Поки тривають обстріли, очікувати на відновлення ринку нерухомості неможливо", - цитує Курганову "Обозреватель".

За словами експерта, зараз у Києві можна купити квартири за мінімальними цінами, яких ніколи більше не буде. Юлія Курганова спрогнозувала різке підвищення попиту на столичну нерухомість після війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість оренди квартир у Львові перевищила київську.