В США китайську криптоферму змушують продати землю біля бази з ядерними ракетами

Білий дім наказав китайській групі, яка займається криптомайнінгом у Вайомінгу, продати землю, на якій вона тримає свої сервери, оскільки об'єкт знаходиться поруч з базою, на якій розміщені американські ядерні балістичні ракети. Про це пише Financial Times.

«Президент Джо Байден наказав компанії MineOne Partners та її партнерам продати землю поруч з військово-повітряною базою Уоррен у Вайомінгу протягом 120 днів. Він заявив, що група з Британських Віргінських островів, мажоритарним власником якої є громадяни Китаю, не повідомила уряд США про цю чутливу транзакцію», — пише газета.

Американські військові розміщують ядерні міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III на базі Уоррен на південному сході Вайомінгу. В опублікованому в понеділок указі про продаж акцій Байден заявив, що MineOne використовувала спеціалізоване обладнання для майнінгу криптовалют, яке включало в себе іноземні технології, що становило загрозу національній безпеці.