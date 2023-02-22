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2023-02-22
НАЗК внесло до чорного списку китайську техкомпанію через підтримку РФ
Компанія постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання, інформує
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До списку міжнародних спонсорів війни Національне агентство із запобігання корупції додало китайську компанію Comnav Technology Ltd., яка постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання.
Згідно з
Загалом у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК фігурує 14 компаній із восьми країн та близько 30 фізосіб.
Оксана Лебедина, ZN.ua