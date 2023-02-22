НАЗК внесло до чорного списку китайську техкомпанію через підтримку РФ

До списку міжнародних спонсорів війни Національне агентство із запобігання корупції додало китайську компанію Comnav Technology Ltd., яка постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання.

Згідно з повідомленням НАЗК, компанія здійснила 73 постачання на територію РФ на загальну суму $2,1 млн. Компанія виготовляє навігаційні модулі із підтримкою російської системи "Глонасс". Ткі модулі РФ може використовувати у БПЛА та ракетах для атак на Україну.

Загалом у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК фігурує 14 компаній із восьми країн та близько 30 фізосіб.