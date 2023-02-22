НАЗК внесло до чорного списку китайську техкомпанію через підтримку РФ

Компанія постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання, інформує ZN.ua.

НАЗК внесло до чорного списку китайську техкомпанію через підтримку РФ
© відкриті джерела

До списку міжнародних спонсорів війни Національне агентство із запобігання корупції додало китайську компанію Comnav Technology Ltd., яка постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання.

Згідно з повідомленням НАЗК, компанія здійснила 73 постачання на територію РФ на загальну суму $2,1 млн. Компанія виготовляє навігаційні модулі із підтримкою російської системи "Глонасс". Ткі модулі РФ може використовувати у БПЛА та ракетах для атак на Україну.

Загалом у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК фігурує 14 компаній із восьми країн та близько 30 фізосіб.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причинуУкраїнські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину
Україна націоналізувала заводи російського олігарха ДерипаскиУкраїна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски
Єврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICOЄврокомісія відмовилась від запланованих санкцій проти ядерної галузі Росії — POLITICO
Швейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в УкраїніШвейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в Україні
Займалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фотоЗаймалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти УкраїниНімеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти України
Нафту з Казахстану починають поставляти до Німеччини через російську "Дружбу"Нафту з Казахстану починають поставляти до Німеччини через російську "Дружбу"
Росія збільшила транзит газу через Україну до минулорічних показниківРосія збільшила транзит газу через Україну до минулорічних показників
Binance розглядає можливість відмови від партнерів у США через тиск місцевих регуляторівBinance розглядає можливість відмови від партнерів у США через тиск місцевих регуляторів
РФ втратить через санкції $190 млрд до 2026 року – BloombergРФ втратить через санкції $190 млрд до 2026 року – Bloomberg
Швейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в УкраїніШвейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в Україні
Через землетрус у Туреччині в Україні подорожчають окремі продукти - EastFruitЧерез землетрус у Туреччині в Україні подорожчають окремі продукти - EastFruit
Платники податків скаржаться на податківців через відшкодування ПДВПлатники податків скаржаться на податківців через відшкодування ПДВ
"Нова пошта" почала приймати незапаковані посилки через поштомати"Нова пошта" почала приймати незапаковані посилки через поштомати
Дефіцит бюджету Росії сягнув $25 млрд через падіння доходів від енергоносіїв – BloombergДефіцит бюджету Росії сягнув $25 млрд через падіння доходів від енергоносіїв – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости