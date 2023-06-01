Українці не хочуть продавати землю: експерт каже про неправильний менталітет

Покупців багато — продавців мало.

Попри великі очікування, з моменту старту Земельної реформи на продаж в Україні було виставлено лише 2% сільськогосподарських земель. Про це заявив генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit», повідомляє "Мінфін" .



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За словами Мазепи, зараз на ринок власники вивели лише близько 2% сільськогосподарської землі.



"Це дуже малий обсяг. Вузьке місце на земельному ринку зараз це саме пропозиція. Натомість інвесторів, які хочуть вкласти гроші в цей ринок, багато", - зазначив експерт.



На думку Мазепи, таке небажання продавати землю пов'язане з тим, що українцям роками давали неправильні установки.



"Малу кількість продавців я пояснюю тим, що ще з часів „ранньої Тимошенко“ всіх нас привчили до того, що українська земля це щось святе», — заявив він.



Ще одна причина, на думку експерта, чому земельний ринок виглядає недореформованим, полягає в тому, що землю заборонили продавати іноземцям, інформує ZN.ua .

За словами Мазепи, влада обґрунтувала недопуск іноземців тим, що хоче захистити українських громадян, але вийшло навпаки. Адже чим менше покупців на землю, тим нижча і ціна на неї.