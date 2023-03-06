У Запоріжжі не можна продати квартиру, відкрити ФОП або оформити спадщину через закриття реєстрів

З 2 березня усі нотаріальні контори Запоріжжя та області несподівано відключили від усіх реєстрів. Таким чином тепер неможливо продати квартиру, оформити довіреність та багато інших процедур, пов'язаних із реєстром. Про це повідомляє «ЗаБор».

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Що сталося

Така ситуація склалася через те, що область включили до переліку «територій активних бойових дій».

Запорізький адвокат Денис Штабовенко розповів, що цей перелік Запоріжжя внесли ще близько 3 тижнів тому і після цього виконавча служба не може нічого робити, оскільки їм забороняє закон. Однак нотаріальні контори були відключені примусово.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що тимчасово було припинено доступ до реєстрів на території Запорізького району та міста Запоріжжя.

Наслідки

За словами Дениса Штабовенка, таке відключення Запоріжжя від реєстрів має безліч наслідків.

«Не можна зробити нічого, що вимагає заходу до реєстру: продати квартиру, зареєструвати довіреність, оформити заповіт, оформити спадщину, відкрити підприємця, відкрити фірму, змінити адресу», — розповів адвокат.

При цьому він зазначив, що попри те, що Херсон регулярно обстрілюється російською артилерією, місто навіть не входить до переліку «територій активних бойових дій» і таких проблем із реєстрами, як у Запоріжжі, там немає.

Що кажуть у мерії

Журналісти звернулися до мерії з питанням з приводу цієї проблеми, там заявили, що в курсі цього, проте нічого не робили для її вирішення. А на питання «що ви збираєтеся зробити?», Там відповіли також питанням «а що ми повинні робити?».

«Зараз місто внесено до зони активних бойових дій. Згідно з його наказу від вищого керівництва, там є певні моменти, коли закриваються реєстри, забороняються якісь певні публікування і т.д. Тому оскільки у нас місто Запоріжжя внесли в наказ в зону активних бойових дій, тому як виток це закриття реєстрів. І це приймається рішення вищим керівництвом і воно йде через обласну військову цивільну адміністрацію. Держава закрила реєстри оскільки вона враховує, якийсь певний ризик, то чому міська влада повинна його відкрити? Для чого?», — заявила Тетяна Міхєєва заступник начальника управління внутрішньої політики.