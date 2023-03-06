У Запоріжжі не можна продати квартиру, відкрити ФОП або оформити спадщину через закриття реєстрів

З 2 березня усі нотаріальні контори Запоріжжя та області несподівано відключили від усіх реєстрів. Таким чином тепер неможливо продати квартиру, оформити довіреність та багато інших процедур, пов'язаних із реєстром. Про це повідомляє «ЗаБор».

У Запоріжжі не можна продати квартиру, відкрити ФОП або оформити спадщину через закриття реєстрів
Фото: pixabay.com

Що сталося

Така ситуація склалася через те, що область включили до переліку «територій активних бойових дій».

Запорізький адвокат Денис Штабовенко розповів, що цей перелік Запоріжжя внесли ще близько 3 тижнів тому і після цього виконавча служба не може нічого робити, оскільки їм забороняє закон. Однак нотаріальні контори були відключені примусово.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що тимчасово було припинено доступ до реєстрів на території Запорізького району та міста Запоріжжя.

Наслідки

За словами Дениса Штабовенка, таке відключення Запоріжжя від реєстрів має безліч наслідків.

«Не можна зробити нічого, що вимагає заходу до реєстру: продати квартиру, зареєструвати довіреність, оформити заповіт, оформити спадщину, відкрити підприємця, відкрити фірму, змінити адресу», — розповів адвокат.

При цьому він зазначив, що попри те, що Херсон регулярно обстрілюється російською артилерією, місто навіть не входить до переліку «територій активних бойових дій» і таких проблем із реєстрами, як у Запоріжжі, там немає.

Що кажуть у мерії

Журналісти звернулися до мерії з питанням з приводу цієї проблеми, там заявили, що в курсі цього, проте нічого не робили для її вирішення. А на питання «що ви збираєтеся зробити?», Там відповіли також питанням «а що ми повинні робити?».

«Зараз місто внесено до зони активних бойових дій. Згідно з його наказу від вищого керівництва, там є певні моменти, коли закриваються реєстри, забороняються якісь певні публікування і т.д. Тому оскільки у нас місто Запоріжжя внесли в наказ в зону активних бойових дій, тому як виток це закриття реєстрів. І це приймається рішення вищим керівництвом і воно йде через обласну військову цивільну адміністрацію. Держава закрила реєстри оскільки вона враховує, якийсь певний ризик, то чому міська влада повинна його відкрити? Для чого?», — заявила Тетяна Міхєєва заступник начальника управління внутрішньої політики.





Интересные новости
Криптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахункиКриптобіржі перестали виводити гроші на карти українських банків та заборонили поповнювати рахунки
Не платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справНе платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки». СБУ та БЕБ вже відкрили 45 справ
Медведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів та пенсіонерку зі Львова – Bihus.infoМедведчук і Козак записали активи на сотні мільйонів та пенсіонерку зі Львова – Bihus.info
«Укргазвидобування» таємно видобувало газ на окупованих територіях та допомагало ЗСУ – ексдиректор«Укргазвидобування» таємно видобувало газ на окупованих територіях та допомагало ЗСУ – ексдиректор
Посадовці прикарманили мільйон на облаштуванні укриттів: "Ціни значно вищі за ринкові"Посадовці прикарманили мільйон на облаштуванні укриттів: "Ціни значно вищі за ринкові"
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війниУ Києві обвалилися ціни на квартири: за скільки можна купити житло під час війни
Захід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial TimesЗахід тисне на ОАЕ через порушення санкцій проти РФ — Financial Times
Кризи не сталося: російське дизельне паливо застрягло в морі через відсутність покупцівКризи не сталося: російське дизельне паливо застрягло в морі через відсутність покупців
Росія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — BloombergРосія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — Bloomberg
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Кількість нововідкритих компаній в Україні впала до мінімуму за 13 роківКількість нововідкритих компаній в Україні впала до мінімуму за 13 років
Через «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — ФедоровЧерез «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — Федоров
Ілон Маск потрапив до суду через «зарплату» в $56 мільярдівІлон Маск потрапив до суду через «зарплату» в $56 мільярдів
Німеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти УкраїниНімеччина втратила $100 мільярдів через війну Росії проти України
Масове закриття відділень держбанків: чому Нацбанк запропонував ввести мораторійМасове закриття відділень держбанків: чому Нацбанк запропонував ввести мораторій
Последние новости
Подгружаем последние новости