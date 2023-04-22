Експортувати електроенергію до Європи заважає неврегульованість нормативної бази - «Укренерго»

Готувати необхідні процедури ні НКРЕКП, ні Міненерго не поспішають.

Безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів. Про це повідомляє у Telegram Національна енергетична компанія "Укренерго", інформує ZN.ua.

Експортувати електроенергію до Європи заважає неврегульованість нормативної бази - «Укренерго»
© Pixabay

Затвердити такий порядок має Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це передбачає Законом “Про ринок електричної енергії”. НЕК “Укренерго” протягом кількох років неодноразово зверталася до Регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами. Фахівці “Укренерго” надавали для цього всі необхідні дані та документи.

В “Укренерго” кажуть, що затвердження Порядку спільних аукціонів - це лише перший крок у створені необхідного пакету нормативних актів. Треба також ухвалити зміни до Закону “Про ринок електричної енергії”, Податкового Кодексу. “Укренерго” неодноразово зверталося до НКРЕКП з проханням затвердити Порядок проведення спільних аукціонів, а також регулярно інформувало Міненерго, що питання спільних аукціонів залишається невирішеним.

«Незважаючи на те, що Регулятор досі не ухвалив відповідного європейським правилам Порядку проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину, "Укренерго" продовжує працювати з партнерами і робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках того регуляторного поля, яке наразі встановлене НКРЕКП», - йдеться у повідомленні компанії. Зараз вона здійснює експорт електроенергії в Польщу та Молдову, а також працює над його відновленням до інших країн.


Іван Шевчук, ZN.ua





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