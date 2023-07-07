В «Укренерго» попередили про стрімке зростання навантаження на енергосистему

Споживання електрики зросло через спеку.

В «Укренерго» закликали обмежити споживання електроенергії, зокрема кондиціонерів та потужної техніки, особливо у вечірній час. Оскільки споживання ресурсу суттєво підскочило через спеку, повідомили у компанії, інформує ZN.ua.

В «Укренерго» попередили про стрімке зростання навантаження на енергосистему
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«Вчора через спеку споживання стрімко зросло і трималося на підвищеному рівні 12 годин поспіль протягом усього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему», — зазначили у компанії.

У компанії також повідомили, що змінився період початку, а також тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі – з 16:00 до 23:00.

«Просимо не забувати, що зараз в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у години найбільшого споживання», — зазначили в Укренерго.

«Будь ласка, переносіть використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірнього годинника на інший час доби або на ніч, не включайте кілька потужних приладів одночасно», — закликали до НЕК.

Раніше повідомлялося про те, щоб забезпечити такий різкий зліт попиту, має зрости виробництво електроенергії. Але можливості електростанцій зараз обмежені. Багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або зупинені для проведення ремонтів. Також на кількох атомних енергоблоках продовжуються планові ремонти, необхідні для їхньої активної експлуатації взимку. У цей період кожен здатний допомогти енергетикам, прямо зараз знизивши споживання.


Олена Середа, ZN.ua





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