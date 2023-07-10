Мінфін прогнозує цьогоріч зростання економіки до 3%

Міністерство фінансів розраховує, що зростання економіки за результатами 2023 року становитиме до 3%. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у Facebook.

Мінфін прогнозує цьогоріч зростання економіки до 3%
Фото: slovoidilo.ua

«Уряду України вдалось стабілізувати економічну та фінансову ситуацію: маємо контрольовані бюджетні показники та стабільні податкові надходження, зниження рівня інфляції з 26,6% у травні минулого року до 15,3% у травні 2023 року, зростання ВВП за результатами року очікується на рівні до 3%», — йдеться в повідомленні.

На переконання Марченка, аби пришвидшити відновлення та якнайшвидше перемогти у війні, держава потребує іноземних інвестицій вже зараз. І страхування воєнних ризиків є надзвичайно важливим для залучення в Україну великого приватного сектору.

«Нещодавно Європейська комісія оголосила пропозицію надати Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років. Це потужний сигнал підтримки, за що ми дуже вдячні. Ми очікуємо, що країни G7 також долучаться до фінансування у наступному році», — наголосив міністр.





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