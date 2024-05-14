В Україні цьогоріч закрили 31 тис ФОПів

Українці закрили майже 31 тисячу ФОПів з початку року. Серед них 23% таких, що відкрились нещодавно. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року. Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

В Україні цьогоріч закрили 31 тис ФОПів

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10,1% та 6,2% відповідно.

Найбільше закривається бізнесів у Києві — понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина — майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина — 7,7% та 6,8% відповідно.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.





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