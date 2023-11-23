Аналітики чекають від Alibaba зростання прибутку за підсумками другого кварталу

Передбачуване зростання квартального виторгу Alibaba становить 8,35%, до ?224,48 мільярда. На весь фінансовий рік очікується чистий прибуток на акцію, що становить ?65,1. Прогноз щодо виторгу на вказаний період говорить про ?959,34 мільярда. Ці показники кращі за торішні, дорівнюють ?54,46 та ?868,69 мільярда відповідно.

Хоча раніше частина експертів внесла корективи до цільової вартості Alibaba з огляду на економічну ситуацію в КНР та слабкий споживчий попит, прогноз щодо цінних паперів цієї компанії зберігається «бичачим». Переважна більшість аналітиків рекомендує акції компанії для придбання. Їхня усереднена цільова вартість зараз дорівнює $142,33, що передбачає суттєвий потенціал зростання (на 69,7%).

Бізнес Alibaba зберігає стабільність попри проблеми

Фахівці очікують, що дії фірми, спрямовані на зменшення витрат та збільшення операційної ефективності, допоможуть підняти прибуток на її акцію із $1,77 до $2,1. Наразі бізнес компанії у сферах мережевої торгівлі та хмарних технологій долає невизначений період у макроекономіці. Водночас Alibaba здатна досягти зростання завдяки своєму бізнесу у сфері реклами, зазначають у LBLV.

Ринкові гравці прогнозують зміну прибутку в межах 5,7%, що перевищує результат попереднього кварталу на рівні 4,6%. Нині вони чекають на публікацію офіційних показників Alibaba. Експерти активно стежитимуть за індикаторами ефективності, вивчення яких дозволить краще зрозуміти траєкторію розвитку компанії у непростій економічній ситуації.

Поточна капіталізація Alibaba становить $213,32 мільярда, а її P/E дорівнює 18,78, що говорить про високу активність компанії на ринку. За підсумками I кварталу 2024-го фінроку виторг фірми, зафіксований за 12 попередніх місяців, збільшився на 5,21%. Така динаміка показує, що бізнес компанії залишається стабільним навіть у важких
економічних умовах.





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