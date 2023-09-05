У Goldman Sachs не чекають початку рецесії в США: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Фото: pixabay.com

У понеділок ф'ючерси на американські акції практично не змінилися

За підсумками вчорашнього дня контракти на S&P 500 та Nasdaq практично не змінилися, а ф'ючерси на індекс Dow Jones впали на 0,1%.

У понеділок не проводилися торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та біржі Nasdaq у зв'язку зі святкуванням у США Дня праці.

Цього тижня інвестори вивчатимуть економічні звіти, включаючи нові дані щодо інфляції в США напередодні вересневого засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться 19 і 20 вересня. За підсумками зустрічі американський регулятор оголосить про рішення щодо відсоткових ставок у США .

Тим часом вересень історично є найслабшим місяцем для ринку акцій, повідомляє CNBC News.

Ринки Азії знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,8%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi впали на 0,1%, сінгапурський STI скоротився на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng подешевшали на 0,6% та 1,5% відповідно.

Учасники ринку зберігають стриманий настрій напередодні рішення центрального банку Австралії щодо процентної ставки, а також виходу даних щодо інфляції та ділової активності по всьому регіону.

Крім цього, в центрі уваги, як і раніше, залишається Китай та його зусилля зі стабілізації економіки.

Імовірність початку рецесії у США знизилася

Експерти з Goldman Sachs бачать 15% ймовірність того, що у США розпочнеться рецесія. Попередні оцінки передбачали 20% ймовірність початку рецесії.

Поліпшення оцінок Goldman Sachs пов'язане з уповільненням темпів інфляції та все ще стійким ринком праці.

Поєднання цих факторів дозволить Федеральній резервній системі США , ймовірно, відмовитись від подальшого підвищення відсоткових ставок, вважають експерти з американського інвестбанку.

Оцінка Goldman Sachs у 15% щодо ймовірності початку рецесії значно нижча за консенсус-прогноз опитаних Bloomberg аналітиків, який становить 60%.

У Goldman також оптимістичніші щодо економічного зростання США , прогнозуючи середній темп зростання американської економіки до кінця 2024 року у 2%.

Хедж-фонди більше не ставлять на падіння акцій американських регіональних банків

За даними Reuters, інвестиційні компанії відмовилися від ставок на падіння акцій регіональних банків США наприкінці серпня і в цілому стали оптимістичнішими щодо американського фінансового сектора.

Ба більше минулого тижня акції американських банків були найбільш затребуваними цінними паперами в американських хедж-фондів.

Тим часом галузевий індекс S&P Regional Banks відновився приблизно на 20% від своїх дворічних травневих мінімумів, яких було досягнуто після банкрутства Silicon Valley Bank, Signature Bank та First Republic Bank.