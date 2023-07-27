Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити. Про це йдеться у результатах опитування про умови банківського кредитування, ІІІ квартал 2023 року.

Як зазначили в НБУ, востаннє зростання попиту фіксували ще у четвертому кварталі 2021 року.

Згідно із оцінками банків, і корпоративний, і роздрібний кредитні портфелі зростатимуть у наступні 12 місяців.