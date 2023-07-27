Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити

Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити. Про це йдеться урезультатах опитування про умови банківського кредитування, ІІІ квартал 2023 року.

Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити

Як зазначили в НБУ, востаннє зростання попиту фіксували ще у четвертому кварталі 2021 року.

Згідно із оцінками банків, і корпоративний, і роздрібний кредитні портфелі зростатимуть у наступні 12 місяців.

Попит на кредити підприємствам зростає, більшою мірою з боку малого та середнього бізнесу, а на іпотеку попит збільшується третій квартал поспіль.

Рівень схвалених заявок на кредити бізнесу збільшився вперше з початку повномасштабної війни, хоча для великих підприємств цей показник і далі скорочується.

Банки пом'якшують стандарти кредитів домогосподарствам, тому кількість схвалених заявок на позики населенню також збільшується. Головний чинник пом’якшення стандартів для іпотечного кредитування — конкуренція між банками, а для споживчого — позитивні очікування платоспроможності споживачів.

Методика опитування

Опитування проводилося з 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.





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