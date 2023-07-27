Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни

У НБУ припускають, що війна затягнеться до середини 2024 року.

Нацбанк підвищив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) вже цього року з 2% до 2,9%. Але при цьому регулятор знизив прогноз на 2024 рік – з 4,3% до 3,5%. Про це йдеться у повідомленні центробанку, який сьогодні знизив облікову ставку вперше за рік, інформує ZN.ua.

Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Головним ризиком, на думку експертів Нацбанку, залишається війна, яка затягується.

"НБУ закладає в новий прогноз припущення про суттєве зниження ризиків безпеки в середині 2024 року ", - зазначив у НБУ, який раніше очікував такого зниження з початку 2024 року.

Більш тривала війна загрожує втратами в економічному зростанні, зокрема через істотні руйнування і більшу міграцію. Це також посилює тиск на курсові та інфляційні очікування.

Серед інших ризиків у НБУ вказали: зниження обсягів чи втрату ритмічності надходження міжнародної допомоги; відновлення суттєвого дефіциту електроенергії через руйнування енергоінфраструктури; збільшення потреби в імпорті електроенергії та, відповідно, посилення тиску на валютному ринку; нові масштабні теракти, які обмежуватимуть експортну логістику; виникнення додаткових бюджетних потреб (для підтримки обороноздатності, ліквідації наслідків терактів тощо).

Зазначається, що макропрогноз побудований на консервативному припущенні щодо відсутності "зернового коридору".

НБУ також покращив прогноз зростання ВВП на 2025 рік із 6,4% до 6,8%.

Оцінка номінального ВВП змінена незначно: у 2023 р. – з 6,51 трлн. грн. до 6,525 трлн. грн., у 2024 р. – з 7,7 трлн. грн.

Крім того, Нацбанк покращив прогноз інфляції на поточний рік із 14,8% до 10,6%.


Олена Середа, ZN.ua





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