Попит на землю в Україні зростає, середня вартість підскочила на 20%

Земельна реформа в Україні триває.

За перші чотири місяці поточного року в Україні було укладено 13 тис. угод купівлі-продажу. Середня ціна вже зросла приблизно на 20%. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, говориться у повідомленні Мінагрополітики, інформує ZN.ua .

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За його словами, українці не лише не боячись обробляти землю, але й інвестують у неї. Попит на землю залишається стабільним.

«Варто розуміти, що земельна реформа на сьогодні не є завершеною. Ринок земель — не ціль, а шлях до завершення земельної реформи. З огляду на це, він постійно удосконалюється. Для прикладу, днями було прийнято законопроєкт №7532 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки», який спрощує функціонування ринку. Тобто, попри війну, процес триває, аукціони розвиваються, Україна перебуває на правильному шляху, але попереду ще багато роботи», — резюмував заступник міністра.