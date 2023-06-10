Квартиру у Львові площею 15 кв. м з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів

У Львові виставили на продаж крихітну квартиру площею 15 кв. м. Житло розміром із комору пропонують за ціною звичайного. Приміщення настільки маленьке, що кухня в ньому розташована поруч із туалетом.

Оголошення про продажу з'явилося на порталі OLX. Вказано, що об'єкт нерухомості розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку. Він знаходиться у хорошому районі поблизу центру міста. Поруч є все необхідне: магазини, парк, стадіон, спортзал.

Що стосується самої квартири, то за фактом вона є однією прямокутною кімнатою, в кутку якої знаходиться суміщений санвузол. Господарі встановили поблизу мийку, створивши імпровізовану кухонну зону.

Судячи зі знімків, які представлені в мережі, замість душу чи ванни є лише умивальник. Вікон у приміщенні не видно, натомість є власний вихід у двір. Ймовірно, приміщення спочатку мало бути комерційним, але його переобладнали у "квартиру".

Які ціни на квартири у Львові

Вартість нерухомості у західному регіоні країни після початку повномасштабної війни різко зросла. У лідера за цінами на будинки та квартири тепер не Київ, а Ужгород та Львів. Це пов'язано з масовим переселенням громадян з інших областей, а також з набагато спокійнішою військовою обстановкою, на відміну від східних, південних регіонів та самої столиці. Вони, як відомо, регулярно зазнають обстрілів і ракетних атак з боку російських окупантів.

Нагадаємо про подорожчання однокімнатних квартир: названо ціни на житло в різних регіонах країни.

Раніше також повідомлялося про продаж будинку з великим городом та садом – лише за 20 тисяч гривень.