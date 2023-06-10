Квартиру у Львові площею 15 кв. м з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів

У Львові виставили на продаж крихітну квартиру площею 15 кв. м. Житло розміром із комору пропонують за ціною звичайного. Приміщення настільки маленьке, що кухня в ньому розташована поруч із туалетом.

У Львові крихітну квартиру з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів: фото

Оголошення про продажу з'явилося на порталі OLX. Вказано, що об'єкт нерухомості розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку. Він знаходиться у хорошому районі поблизу центру міста. Поруч є все необхідне: магазини, парк, стадіон, спортзал.

Що стосується самої квартири, то за фактом вона є однією прямокутною кімнатою, в кутку якої знаходиться суміщений санвузол. Господарі встановили поблизу мийку, створивши імпровізовану кухонну зону.

У Львові крихітну квартиру з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів: фото

Судячи зі знімків, які представлені в мережі, замість душу чи ванни є лише умивальник. Вікон у приміщенні не видно, натомість є власний вихід у двір. Ймовірно, приміщення спочатку мало бути комерційним, але його переобладнали у "квартиру".

У Львові крихітну квартиру з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів: фото

Які ціни на квартири у Львові

Вартість нерухомості у західному регіоні країни після початку повномасштабної війни різко зросла. У лідера за цінами на будинки та квартири тепер не Київ, а Ужгород та Львів. Це пов'язано з масовим переселенням громадян з інших областей, а також з набагато спокійнішою військовою обстановкою, на відміну від східних, південних регіонів та самої столиці. Вони, як відомо, регулярно зазнають обстрілів і ракетних атак з боку російських окупантів.

У Львові крихітну квартиру з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів: фото

Нагадаємо про подорожчання однокімнатних квартир: названо ціни на житло в різних регіонах країни.

Раніше також повідомлялося про продаж будинку з великим городом та садом – лише за 20 тисяч гривень.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів
Бюджетний комітет погодив виділення 1,5 мільярда на будівництво трьох водогонівБюджетний комітет погодив виділення 1,5 мільярда на будівництво трьох водогонів
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Затримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами КиївміськбудуЗатримка термінів здачі та відсутність фінансування: що відбувається з недобудовами Київміськбуду
Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за останній рік — НБУКурс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за останній рік — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Оренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомостіОренда квартир у Львові стала дорожчою, ніж у Києві: що відбувається на ринку нерухомості
Згенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринокЗгенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринок
Бейонсе купила найдорожчий особняк у Каліфорнії за 200 млн доларів: фотоБейонсе купила найдорожчий особняк у Каліфорнії за 200 млн доларів: фото
Україна отримала понад 100 млн доларів кредиту від Світового банкуУкраїна отримала понад 100 млн доларів кредиту від Світового банку
У Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракуєУ Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракує
У межах платформи United24 вдалося зібрати 325 мільйонів доларів – ФедоровУ межах платформи United24 вдалося зібрати 325 мільйонів доларів – Федоров
Нацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 разиНацбанк скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 рази
Канадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомогиКанадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомоги
Українська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — ForbesУкраїнська бізнес-еліта тримала у швейцарському Credit Suisse мільярди доларів — Forbes
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Последние новости
Подгружаем последние новости