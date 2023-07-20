У Львові обмежили витрати з бюджету на час війни

Щоправда в документі є неконкретизований пункт «інші видатки».

Міська рада Львова обмежила фінансування не першочергових видатків із бюджету в умовах воєнного стану. Відповідне розпоряджнння підписав міський голова Андрій Садовий, інформує ZN.ua.

У Львові обмежили витрати з бюджету на час війни
© Львівська міськрада

Як заначили в мерії, з бюджету Львівської громади насамперед виділятимуть кошти на:

  • підтримку Збройних Сил України, всіх захисників, національну безпеку і оборону та реалізацію заходів воєнного стану;
  • ліквідацію наслідків збройної агресії і відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури;
  • заклади охорони здоров’я, де лікуються постраждалі внаслідок збройної агресії;
  • об’єкти критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, підготовку об’єктів укриття, підготовку освітніх закладів до навчального року;
  • забезпечення соціальними послугами мешканців міста та внутрішньо-переміщених осіб;
  • завершення вже розпочатих інфраструктурних об’єктів для виконання зобов’язань перед підрядниками за виконані роботи, надані послуги, поставлені товари;
  • інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.

Раніше у Львові хвилю обурення викликали низка інфрастукрутних ініціатив міської ради, як от тендер на створення у місті алеї-вишиванки, на яку планували витратити 17 млн гривень. Загалом же в бюджеті Львівської міської територіальної громади на ремонт доріг та тротуарів цього року передбачили понад 157 млн гривень.

Мер Садовий у відповідь на критику заявив, що хоча Україна воює, але міста мають продовжувати жити в умовах війни.


Ірина Знась, ZN.ua





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