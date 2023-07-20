У Львові обмежили витрати з бюджету на час війни
Щоправда в документі є неконкретизований пункт «інші видатки».
Міська рада Львова обмежила фінансування не першочергових видатків із бюджету в умовах воєнного стану. Відповідне розпоряджнння підписав міський голова Андрій Садовий, інформує
Як
- підтримку Збройних Сил України, всіх захисників, національну безпеку і оборону та реалізацію заходів воєнного стану;
- ліквідацію наслідків збройної агресії і відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури;
- заклади охорони здоров’я, де лікуються постраждалі внаслідок збройної агресії;
- об’єкти критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, підготовку об’єктів укриття, підготовку освітніх закладів до навчального року;
- забезпечення соціальними послугами мешканців міста та внутрішньо-переміщених осіб;
- завершення вже розпочатих інфраструктурних об’єктів для виконання зобов’язань перед підрядниками за виконані роботи, надані послуги, поставлені товари;
- інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.
Раніше у Львові хвилю обурення викликали низка інфрастукрутних ініціатив міської ради, як от тендер на створення у місті алеї-вишиванки, на яку планували витратити 17 млн гривень. Загалом же в бюджеті Львівської міської територіальної громади на ремонт доріг та тротуарів цього року передбачили понад 157 млн гривень.
Мер