У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня

Райффайзенбанк з 1 серпня призупинить прийом та купівлю готівкових доларів США та євро у громадян у своїх касах, повідомляється на сайті банку.

У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня
Фото: depositphotos

Причина припинення

«Рішення пов'язане із необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду», — йдеться у повідомленні.

Валютні перекази та конвертація рублів у долари та євро будуть доступні у мобільному додатку та онлайн-банку, зазначив Райффайзенбанк. Вносити рублі можна в банкоматах та касах банку, у першому випадку вони зараховуватимуться миттєво та без комісії.

У відділеннях з 1 серпня збільшиться комісія за внесення рублів на рублеві рахунки. При внесенні у сумі до 200 рублів комісія становитиме 1%, мінімум 300 рублів, суму більше можна вносити без комісії. При внесенні рублів на валютний рахунок комісія не стягується, конвертація відбувається за внутрішнім курсом банку, йдеться у повідомленні.





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