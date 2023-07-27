У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня

Причина припинення

«Рішення пов'язане із необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду», — йдеться у повідомленні.

Валютні перекази та конвертація рублів у долари та євро будуть доступні у мобільному додатку та онлайн-банку, зазначив Райффайзенбанк. Вносити рублі можна в банкоматах та касах банку, у першому випадку вони зараховуватимуться миттєво та без комісії.

У відділеннях з 1 серпня збільшиться комісія за внесення рублів на рублеві рахунки. При внесенні у сумі до 200 рублів комісія становитиме 1%, мінімум 300 рублів, суму більше можна вносити без комісії. При внесенні рублів на валютний рахунок комісія не стягується, конвертація відбувається за внутрішнім курсом банку, йдеться у повідомленні.