Україна отримає ще 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банку

Гроші будуть надані під гарантії Японії на кілька напрямків.

Світовий банк надасть українській владі додаткові 1,5 мільярда доларів позики під гарантії японського уряду. Міністерство фінансів України підписало відповідну угоду з фінансовою установою під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із віцепрезиденткою Банку Антонеллою Бассані 20 липня, інформує ZN.ua.

Україна отримає ще 1,5 млрд доларів кредиту від Світового банку
© Денис Шмигаль/Telegram

"Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки", – зазначив глава уряду нашої держави в Telegram.

Він додав, що загалом Група Світового банку разом із партнерами мобілізувала 34 млрд доларів на допомогу Україні. Наш бюджет уже отримав понад $22 млрд.

"Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", – підсумував Шмигаль.


Максим Царук, ZN.ua





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