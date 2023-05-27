Київські митники виявили у бандеролі до Швейцарії схованку з російськими рублями (фото)

Київські митники викрили спробу незаконного переміщення російських рублів у міжнародному відправленні. Валюту країни-агресора виявили у бандеролі, яка прямувала до швейцарського Берна. Між сторінками книги було сховано рублів на суму в еквіваленті 96 тис.гривень.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні пресслужби Київської митниці.

“Згідно з декларацією, у відправленні з Нікополя Дніпропетровської області до швейцарського Берна мали прямувати дві футболки, іграшки і книга загальною вартістю 15 євро”, – повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що заявлені речі справді знаходилися у бандеролі. Однак поміж сторінок книги знаходилися російські рублі у купюрах номіналом від 100 до 5000 рублів, які митники виявили, гортаючи сторінки. Загалом виявлено 54 банкноти на суму в еквіваленті 96 тис. гривень.

Митники зауважили, що схованку було виявлено у книзі під назвою “501 факт, який треба знати з... історії”.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Рублі вилучено.

Нагадаємо, Київські митники виявили спробу пересилання у міжнародному поштовому відправленні старовинної ікони “Господь Вседержитель” кінця ХІХ-початку ХХ століття. Киянин задекларував старовинний образ як декор. Ікону вилучено, на відправника складено протокол про порушення митних правил.

Фото: Київська митниця