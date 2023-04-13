Банки Швейцарії пригрозили закриттям рахунків росіян через сплату податків у Росії

Швейцарські банки з березня почали попереджати клієнтів із Росії, що закриють їхні рахунки, якщо виявлять випадки сплати податків до російського бюджету. Про це повідомляє РБК з посиланням на двох адвокатів, які працюють у Швейцарії, та співрозмовника у банківському секторі країни.

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Що відомо

Посол США у Швейцарії та Ліхтенштейні Скотт Міллер у березні заявляв про можливість заморозити російські активи на суму 50 млрд швейцарських франків ($56 112 млрд).

Керуючий партнер Швейцарського юридичного бюро LEOLEX Роман Кудінов розповів, що погрози закрити рахунки почали отримувати близько місяця тому клієнти банків UBS та Credit Suisse — до бюро звернулося близько десяти осіб, які отримали неофіційне попередження телефоном.

За словами Кудінова, співробітники банків пригрозили, що рахунки клієнтів будуть закриті, якщо вони не перестануть бути власниками, розташованих в Росії компаній, та будуть сплачувати там податки.

Загалом у країні можуть бути російські активи на 150 200 млрд франків ($168 224 млрд).

Швейцарія заморозила активи росіян під санкціями на суму $7,5 млрд швейцарських франків ($8,4 млрд). Це третина від €21,5 млрд ($23,6 млрд), заморожених у ЄС.