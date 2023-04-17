Посли країн G7 звернулися до Швейцарії: славнозвісна банківська таємниця країни сприяє замітанню слідів росіянами

Виявлено «лазівки», які можуть допомогти РФ ухилятись від санкцій.

Швейцарія на початку квітня отримала листа від послів країн G7 в якому критикуються «лазівки», які дозволяють російським активам уникати санкцій у цій країні. Про це повідомляє газета Tagesanzeiger , у розпорядженні якої опинився лист, інформує ZN.ua .

Так, посли ставлять під сумнів положення про банківську таємницю у Швейцарії. За їхніми словами, це «може бути використано для замітання слідів фінансових гаваней», а також для захисту юридичних прав приватних клієнтів.

Також, висловлюється стурбованість тим, що правоохоронці не можуть розслідувати незаконні фінансові структури, створені адвокатами, які, через захист приватного життя, виступають зокрема фінансовими посередниками.

У листі сказано, що Швейцарія заморозила російських активів на 7,5 мільярдів швейцарських франків.

«Але за оцінками незалежних джерел, загальна сума, що зберігається у Швейцарії, може бути значно вищою», - зазнчають посли.