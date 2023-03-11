На території Києво-Печерської Лаври виявили 36 незаконних новобудов – ЗМІ

Державна аудиторська служба України виявила багато порушень під час ревізії шляхом інвентаризації та обстеження території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" в Києві. Зокрема, йдеться про 36 нових незаконно збудованих споруд, пише LB.ua з посиланням на власні джерела.

Згідно з відповідними документами, серед споруд багато МАФів, а також пам’ятників і господарських будівель. Вони розташовані на території Нижньої Лаври та використовуються Чоловічим монастирем Української православної церкви (московського патріархату).

Як зазначили співрозмовники видання, усі приміщення є комерційними чи господарськими та не мають безпосереднього відношення до чернечого життя.

LB.ua