В Україні подорожчали квартири у новобудовах: які ціни

В Україні більше ніж за рік війни суттєво подорожчало житло у новобудовах. На початку 2022 року ринок нерухомості зупинився, але з літа минулого року ціни на нові квартири почали зростати.

Найбільший стрибок цін стався у Львові та Івано-Франківську. Там вартість квадратних метрів зросла на понад 70%. У Києві, Одесі, Дніпрі вартість первинної нерухомості подорожчала на 40-50%.

Насамперед такий стрибок цін обумовлений підвищенням інфляції та збільшенням собівартості будівництва, розповіли експерти порталу ЛУН.

На сьогоднішній день лідерами за вартістю квадратних метрів у новобудовах залишаються:

Київ – 46,7 тис. грн. за кв.м;

Львів – 45,4 тис. грн.;

Дніпро – 41,7 тис. грн.

Вищезазначені ціни - це мінімальна вартість "квадрату" у цих містах. Столичні забудовники озвучують середню вартість переважно на рівні $1800 (близько 66 тис. грн) за кв. м. У Львові цінники також можуть сягати $1700-$1800 за квадратний метр.

За словами експертів, вартість квадратного метра житла в новобудовах залежить від багатьох чинників: регіону, локації, класу житла, інфраструктурного наповнення, ступеня готовності тощо.

Очікувати на зниження цін на первинну нерухомість українцям не варто. Цінники продовжуватимуть зростати. До кінця року, гадаю, вартість квадратного метра зросте ще на 6-11%", зазначила директор з маркетингу Alliance Novobud Ірина Михальова.

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