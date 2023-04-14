Ціни на квартири в новобудовах Києва: скільки коштує житло у квітні

В Україні стабілізувалися ціни на квартири. Стало відомо, скільки коштують квартири у новобудовах Києва у квітні 2023 року.

Ринок нерухомості серйозно постраждав після початку повномасштабної війни. Проте зараз ситуація дещо покращала. За даними профільного порталу ЛУН, нині середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці складає 48 тис. грн. Аналогічні показники спостерігалися у березні цього року.

При цьому об'єкти у ЖК преміум-класу суттєво подешевшали за місяць. Так, елітні квартири у березні продавали по 123,8 тис. грн за кв. м. Зараз ціна впала до 116,7 тис. грн.

Динаміка цін у житлових комплексах бізнес-класу інша. Квартири починають дорожчати. У березні середня вартість квадратного метра такої нерухомості була зафіксована на рівні 65,6 тис. грн, а зараз – 65,7 тис. грн.

У новобудовах комфорту-класу вартість квадратного метра не змінилася за місяць – у середньому це 40 тис грн.

У ЖК економ-класу ціни зросли – на 1500 кв. м порівняно із березнем. Так, у перши місяць весни квартири продавали по 34 тис. грн, а зараз – вже по 35,5 тис. грн.

Як вибрати квартиру у Києві

Експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак повідомила, що при виборі квартири потрібно оцінювати не лише її саму, а й простір, який можна отримати разом із купівлею квадратних метрів. Йдеться про район, розвиток інфраструктури, транспортну доступність, а також наявність чи відсутність соціально-побутових об'єктів.

Якщо вибір припав на первинку, краще вибирати житло, яке будується швидкими темпами або вже готове на 70%.

Раніше повідомлялося, що у Києві обвалилися ціни на оренду квартир. Ріелтори заявили, що навесні 2023 року ринок "просто лежить".