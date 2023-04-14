Ціни на квартири в новобудовах Києва: скільки коштує житло у квітні

В Україні стабілізувалися ціни на квартири. Стало відомо, скільки коштують квартири у новобудовах Києва у квітні 2023 року.

В Україні стабілізувалися ціни на житло: скільки коштують квартири у новобудовах Києва

Ринок нерухомості серйозно постраждав після початку повномасштабної війни. Проте зараз ситуація дещо покращала. За даними профільного порталу ЛУН, нині середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці складає 48 тис. грн. Аналогічні показники спостерігалися у березні цього року.

При цьому об'єкти у ЖК преміум-класу суттєво подешевшали за місяць. Так, елітні квартири у березні продавали по 123,8 тис. грн за кв. м. Зараз ціна впала до 116,7 тис. грн.

Динаміка цін у житлових комплексах бізнес-класу інша. Квартири починають дорожчати. У березні середня вартість квадратного метра такої нерухомості була зафіксована на рівні 65,6 тис. грн, а зараз – 65,7 тис. грн.

У новобудовах комфорту-класу вартість квадратного метра не змінилася за місяць – у середньому це 40 тис грн.

У ЖК економ-класу ціни зросли – на 1500 кв. м порівняно із березнем. Так, у перши місяць весни квартири продавали по 34 тис. грн, а зараз – вже по 35,5 тис. грн.

Як вибрати квартиру у Києві

Експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак повідомила, що при виборі квартири потрібно оцінювати не лише її саму, а й простір, який можна отримати разом із купівлею квадратних метрів. Йдеться про район, розвиток інфраструктури, транспортну доступність, а також наявність чи відсутність соціально-побутових об'єктів.

В Україні стабілізувалися ціни на житло: скільки коштують квартири у новобудовах Києва

Якщо вибір припав на первинку, краще вибирати житло, яке будується швидкими темпами або вже готове на 70%.

Раніше повідомлялося, що у Києві обвалилися ціни на оренду квартир. Ріелтори заявили, що навесні 2023 року ринок "просто лежить".


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
В Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майноВ Гаазі зобов’язали РФ сплатити Нафтогазу $5 мільярдів компенсації за втрачене в Криму майно
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
Блок рекламы


Похожие новости
Київміськбуд не може відновити будівництво у повному обсязі. Просить докапіталізацію на 1 мільярд з бюджету КиєваКиївміськбуд не може відновити будівництво у повному обсязі. Просить докапіталізацію на 1 мільярд з бюджету Києва
Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 роківСвітові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років
В Україні зросли ціни на вторинне житло: середня вартість квартир по областяхВ Україні зросли ціни на вторинне житло: середня вартість квартир по областях
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
Ціни на житло з первинного ринку стрімко зростаютьЦіни на житло з первинного ринку стрімко зростають
Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінникахДолар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках
Оренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незміннимиОренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незмінними
Світові ціни на продовольство впали на п'яту частину, порівняно з 2022 роком – ООНСвітові ціни на продовольство впали на п'яту частину, порівняно з 2022 роком – ООН
В Україні знижуються ціни на капустуВ Україні знижуються ціни на капусту
G7 відклала перегляд граничної ціни на російську нафту — BloombergG7 відклала перегляд граничної ціни на російську нафту — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости