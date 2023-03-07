Ціни на квартири в новобудовах Києва та Львова: де дешевше купити житло

Вартість житла у новобудовах Києва та Львова за останній рік різко зросла. Незважаючи на те, що ринок житла перші півроку війни практично стояв на місці, з літа 2022 попит пожвавився і забудовники активно почали продовжувати розпочаті будівництва. Різкий стрибок цін стався у західних областях України.

У порівнянні з Києвом, де вартість житла за рік особливо не змінилася, квартири у Львові зростають у ціні з кожним місяцем.

Київ

За даними компанії M4U, на початку лютого 2023 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва становила 61 234 гривні. Це на 36,1% більше, ніж було на початку війни.

Найактивніше ціни на квартири зростали влітку: з червня по вересень середня вартість квадратного метра збільшилася на 26,7%. Найбільше подорожчали класи еліт (46,1%) та економ (44,3%) класів. Ціни на квартири комфорт-класу та бізнес-класу зросли на 35,5% та 34,4% відповідно.

На початку лютого 2023 року ціновий діапазон на більшість об'єктів нерухомості у столиці становить 34 000–54 000 гривень.

Львів

Середня вартість квадратного метра житла у новобудовах Львова за рік зросла на 82,7% – до 45 706 гривень. Найбільш активне зростання цін спостерігалося в період із червня по вересень.

Сьогодні ціни на більшість об'єктів львівської нерухомості коливаються від 24 000 до 34 000 грн. Інвестори найчастіше обирають квартири комфорт-класу.

Вартість квадратного метра квартир бізнес-класу за рік зросла більш як удвічі, на 109%. У сегменті економ зростання цін за рік становило 66,7%, комфорт – 60,3%, еліт – 58,7%.

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