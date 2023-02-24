«Буковель» хоче збудувати у Карпатах ще два мегакурорти , частково на території заповідників

Питання будівництва ще одного перебуває в суді. Але усі вони разом утворюватимуть єдиний англомерат, інформує ZN.ua.

«Буковель» хоче збудувати у Карпатах ще два мегакурорти , частково на території заповідників

ТОВ «Буковель» звернулося до двох сільських рад – Поляницької (Івано-Франківська область) та Усть-Чорнянської (Закарпаття), для отримання дозволу на початок підгтовчих робіт щодо будівництва в регіоні двох масштабних гірськолижних курортів «Бистриця» та «Турбат». Як заявляють в організації Free Svydovets, яка відстоює збереження гірського масиву Свидовця, де також уже кілька років намагаються збудувати курорт, звернення надійшло наприкінці 2022 року

Історія із перетворенням розташованих поруч із Буковелем гірських масивів на курорти триває з 2016 року. Тоді компанія Ігоря Коломойського анонсувала будівництва гірськолижного курорту «Свидовець», який мав би зайняти 1400 гектарів території, на яких мали розташовуватись понад 30 канатних витягів, 230 км лижних трас, 700 гектарів готелів та іншої забудови. Сам курорт розраховували на прийом 28 тисяч людей одночасно.

Проти цього будівництва мега-курорту виступили екологи, природоохоронці та місцеві мешканці. Зараз ця справа перебуває в суді — у 2021 році Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва гірськолижного курорту на Свидовці та відправив справу на повторний розгляд до Закарпатського окружного адміністративного суду.

Однак, як вказують активісти, запропоновані місцевим громадам до будівництва лижні курорти є частиною одного великого англомерату, адже розташовані поруч.

«Бистриця» та «Турбат», згідно із планом, разом займатимуть 1400 гектарів та зможуть вмістити 25000 людей одночасно, передбачають будівництво понад 200 км лижних трас та 28 підйомників.

«Усі три плановані курорти розміщуються поряд і будуть з’єднані з чинним зараз Буковелем. Тобто в підсумку планується курорт-монстр, розрахований на понад 65 тисяч людей одночасно! Для порівняння, це як побудувати посеред Карпат ціле місто», - кажуть активісти.

Як Поляницька, так і Усть-Чорнянська сільради погодились на будівництво на їхній території згаданих курортів. Станом на зараз триває підготовка необхідних для будівництва документів, а самі роботи в горах, які почнуться із вирубки лісу, можуть розпочатись уже цього року.

Однак активісти ініціативи Free Svydovets наголошують, що негативні наслідки для екології від такого масштабного будівництва в горах переважатимуть будь-які короткострокові вигоди. До того ж будівництво передбачено на заповідних територіях


Ірина Знась, ZN.ua





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