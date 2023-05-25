Україна може частково ухвалити норми MiCA на першому етапі

Для повноцінного запуску біткоін-індустрії Україні достатньо прийняти лише базові, найважливіші норми MiCA. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, пише forklog.

Україна може частково ухвалити норми MiCA на першому етапі

За його словами, оскільки країна набула статусу кандидата на членство в ЄС, вона зобов'язана адаптувати криптовалютне законодавство з урахуванням європейського регламенту регулювання ринку.

Should Ukraine fully adopt the EU's MiCA regulations on crypto assets? Це був ключовий дискусійний пункт на ETH Kyiv meetup. I believe implementing тільки crucial provisions до можливості crypto business adaptation до нашої jurisdiction's regulatory framework is the right way pic.twitter.com/11GEESbqfM

— Alex Bornyakov (@abornyakov) May 22, 2023

Однак для більш оперативної адаптації бізнесу на першому етапі можна відкласти ухвалення деяких положень цього закону, віддавши перевагу поступовому впровадженню нових механізмів регулювання.

«Це дозволить ринку запрацювати, а криптобізнес в Україні матиме достатньо часу для адаптації до нових регуляторних вимог. Таким чином, наше законодавство вже зараз частково відповідатиме європейським стандартам, що дозволить уникнути надмірного регулювання криптогалузі», — написав чиновник.

Борняков також підтвердив плани міністерства щодо максимально швидкого запуску легального крипторинку в Україні.





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