Україна може частково ухвалити норми MiCA на першому етапі

Для повноцінного запуску біткоін-індустрії Україні достатньо прийняти лише базові, найважливіші норми MiCA. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, пише forklog.

За його словами, оскільки країна набула статусу кандидата на членство в ЄС, вона зобов'язана адаптувати криптовалютне законодавство з урахуванням європейського регламенту регулювання ринку.

Should Ukraine fully adopt the EU's MiCA regulations on crypto assets? Це був ключовий дискусійний пункт на ETH Kyiv meetup. I believe implementing тільки crucial provisions до можливості crypto business adaptation до нашої jurisdiction's regulatory framework is the right way pic.twitter.com/11GEESbqfM