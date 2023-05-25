Україна може частково ухвалити норми MiCA на першому етапі

Для повноцінного запуску біткоін-індустрії Україні достатньо прийняти лише базові, найважливіші норми MiCA. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, пише forklog.

За його словами, оскільки країна набула статусу кандидата на членство в ЄС, вона зобов'язана адаптувати криптовалютне законодавство з урахуванням європейського регламенту регулювання ринку.

Should Ukraine fully adopt the EU's MiCA regulations on crypto assets? Це був ключовий дискусійний пункт на ETH Kyiv meetup. I believe implementing тільки crucial provisions до можливості crypto business adaptation до нашої jurisdiction's regulatory framework is the right way pic.twitter.com/11GEESbqfM — Alex Bornyakov (@abornyakov) May 22, 2023

Однак для більш оперативної адаптації бізнесу на першому етапі можна відкласти ухвалення деяких положень цього закону, віддавши перевагу поступовому впровадженню нових механізмів регулювання.

«Це дозволить ринку запрацювати, а криптобізнес в Україні матиме достатньо часу для адаптації до нових регуляторних вимог. Таким чином, наше законодавство вже зараз частково відповідатиме європейським стандартам, що дозволить уникнути надмірного регулювання криптогалузі», — написав чиновник.

Борняков також підтвердив плани міністерства щодо максимально швидкого запуску легального крипторинку в Україні.