«Укренерго» хоче через суд отримати від «Енергоатома» 3 мільярди гривень

Підготовче засідання суду призначено на 10 травня.

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до Господарського суду Києва на НАЕК «Енергоатом», завдяки чому планує отримати близько 3 млрд грн заборгованості. Про це пише ExPro з посиланням на ухвалу суду про відкриття провадження, інформує ZN.ua.

«Укренерго» хоче через суд отримати від «Енергоатома» 3 мільярди гривень
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Зазначається, що «Укренерго» вимогає стягнути з «Енергоатом» 2,4 млрд грн заборгованості за послуги з диспетчерського управління. Також вимагається стягнути 178,2 млн грн пені та 47,5 тис грн штрафу.

Крім того, компанія вимагає повернути 3% річних у розмірі 51,2 млн грн. і 279,9 млн грн інфляційних втрат за договором про надання послуг з оперативно-технологічного управління.

Договір датований 27 червня 2019 року. Підготовче засідання суду призначено на 10 травня цього року.


Олена Середа, ZN.ua





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