Рада хоче збільшити військові видатки на 500 млрд грн

За словами Ярослава Железняка, це найбільше в історії України збільшення бюджету, інформує ZN.ua.

У Верховній Раді хочуть змінити державний бюджет та збільшити військові видатки на 500 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж пів трильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн. Це найбільше збільшення бюджету в історії України», – повідомив Железняк.

За словами народного депутата, зміни планується внести вже цього місяця.





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