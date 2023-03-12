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2023-03-12
Рада хоче збільшити військові видатки на 500 млрд грн
За словами Ярослава Железняка, це найбільше в історії України збільшення бюджету, інформує
У Верховній Раді хочуть змінити державний бюджет та збільшити військові видатки на 500 млрд грн. Про це
«Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж пів трильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн. Це найбільше збільшення бюджету в історії України», – повідомив Железняк.
За словами народного депутата, зміни планується внести вже цього місяця.
Юлія Москаленко, ZN.ua