У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)

Банк Англії почав друкувати банкноти із портретом нового короля Чарльза III. Фото нових фунтів стерлінгів опублікували у соцмережах. Про це пише Фокус з посиланням на Euronews.

У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Фото: focus.ua

Портрет нового короля буде зображений на чотирьох полімерних банкнотах номіналом , ?10, ?20 та ?50. Дизайн інших банкнот залишиться тим самим, що і був.

Проте розраховуватись ними почнуть ще не скоро. Нові банкноти надійдуть до обігу лише до середини 2024 року.

А поки що в обігу перебуватимуть звичні фунти стерлінгів із портретом покійної королеви Єлизавети II. Нові банкноти будуть вводити в обіг поступово, замінюючи старі гроші.





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