Страхування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантії

Запрацював перший проєкт.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) почало надавати гарантії страхування військових ризиків в Україні з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, інформує ZN.ua .

Угоду щодо збільшення гарантії з 17,1 до 40,85 млн євро між MIGA та німецьким банківським холдингом ProCredit було підписано під час проведення Конференції з відновлення України-2023.

Зазначається, що збільшення гарантії від MIGA поширюється на інвестиції ProCredit у капітал української «дочки». Відповідна програма діятиме до грудня 2025 року.

Це перший проєкт, який реалізовуватиметься із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України.

У MIGA зазначають, що завдяки цій програмі малий і середній бізнес отримає доступ до гостро необхідних обігових коштів.

«Аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експорт зерна на світові ринки. Крім того, українці зможуть розраховувати на необхідні банківські послуги», — пояснив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

Також збільшення гарантії MIGA на 23,75 млн євро дасть змогу ПроКредит Україна оптимізувати свій наявний капітал, продовжувати пропонувати необхідні банківські послуги та потенційно генерувати нові позики своїм клієнтам.