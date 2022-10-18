Обмін грошей у Німеччині для українських біженців буде припинено

Німецький уряд припиняє обмін грошей для біженців з України. Відповідну програму буде завершено 30 жовтня. У ході цієї програми біженці, які опинилися в Німеччині, мали змогу обміняти гривні на євро без комісії.

Німеччина припиняє обмін грошей для українських біженців: названо дату закінчення

Про припинення роботи цієї програми повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Німеччини.

Ця програма, яка діяла протягом кількох місяців, дозволяла українським біженцям, які опинились у Німеччині, обмінювати гривні на євро без комісії. Домовленість про такий обмін була досягнута та підписана Нацбанком України та німецьким Мінфіном наприкінці травня цього року.

Німеччина припиняє обмін грошей для українських біженців: названо дату закінчення

Відповідно до цієї домовленості передбачався обмін гривень на півтора мільярда євро. Спочатку дія програми намічалась лише три місяці, тобто період із червня по серпень. Але згодом термін її дії продовжили ще на два місяці.

Однак зараз німецький Мінфін остаточно її закриває. У повідомленні, зокрема, йдеться, що інтенсивність обміну в перші місяці була дуже висока, але потім вона вщухла. І останнім часом на такий обмін майже немає попиту. Тому потреби у подальшій пролонгації програми також немає.

Тим часом, у Німеччині продовжують виплачувати допомогу з безробіття українським біженцям, які поки не знайшли собі роботи в цій країні, або з якихось причин взагалі не можуть працювати. Допомога виплачується до шести місяців. Якщо роботу не знайдено протягом цього часу, то біженець має заздалегідь подати заяву на продовження виплат, і вони будуть продовжені.


Марченко Любов, Тудей





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