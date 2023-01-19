НБУ припинив діяльність страхової компанії власника банку «Південний»

Нацбанк надав дозвіл ПрАТ CК «Теком» на припинення страхової діяльності. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Що відомо

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 січня 2023 року.

Загальні збори акціонерів ПрАТ CК «Теком» вирішили припинити страхову діяльність без припинення страховика як юридичної особи та затвердили план припинення страхової діяльності.

У межах зазначеного плану компанія повинна виконати всі свої зобов’язання, пов’язані зі страховою діяльністю.

Після завершення плану припинення страхової діяльності страховик зобов’язаний звернутися до Національного банку з клопотанням про анулювання останньої ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Відповідно до поданої ПрАТ CК «Теком» звітності за дев'ять місяців 2022 року, страховий портфель компанії формувався за рахунок медичного страхування (29%), страхування наземного транспорту (крім залізничного) (27%), страхування майна та вогневих ризиків (29%).

Станом на 30 вересня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 23,55 млн грн, вартість активів — 371,28 млн грн, страхові резерви — 18,46 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становить 0,11%.

Як пише «Бізнес.Цензор», бенефіціаром СК «Теком» у державному реєстрі вказаний одеський бізнесмен, основний власник банку «Південний» Юрій Родін.