В Україні дозволять підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності домогосподарств без реєстрації фізичної особи - підприємця (ФОП). Авторами проєкту є група народних депутатів, серед яких голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

"Світова практика свідчить, що найкращими економічними агентами в ринкових економіках є в першу чергу домогосподарства (домоекономіка), які, за сприятливих умов та бажання, перетворюються з мікробізнесу на малий, середній та великий бізнес", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

У той же час, на сьогоднішній день визначення "сім’я" та/або "домогосподарство" в

якості суб’єктів податкових відносин не передбачено в Україні на законодавчому рівні, що є бар’єром на шляху розвитку соціальної підтримки домогосподарства (сім’ї), інформує ZN.ua .

Законопроєкт покликаний усунути цю прогалину. Водночас, законопроєкт передбачає, що домогосподарство може здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність, визначену без реєстрації фізичної особи-підприємця.

Це буде можливо за таких умов:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

Без реєстрації ФОПа домогосподарство планують дозволии наступні види діяльності:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Крім того, передбачається, що домогосподарства матимуть право на податкову знижку.

У разі ухвалення законопроєкту, він набере инності за два роки - з 2025 року.