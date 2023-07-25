«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу

Українці обурилися тим, що на проєкт виділили 33 мільйони гривень.

Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов заявив про те, що його команда та компанія «Прототип продакшн» вирішила не брати державні 33 мільйонів гривень фінансування на створення телевізійного серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець». Цьому рішенню передувала хвиля обурення у соцмережах, пов’язана з розподілом бюджетних коштів на створення фільмів та серіалів під час війни, інформує ZN.ua.

«СМТ Інгулець»: компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування серіалу після скандалу
Компанія Горбунова відмовилася від державного фінансування "СМТ Інгулець"
© depositphotos/senodenimous@gmail.com

«Друзі, з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”», — заявив Горбунов на Facebook.

У своєму відеозверненні він наголосив на тому, що його компанія взяла участь у державному конкурсі і «на абсолютно прозорих умовах» стала одним з переможців. Крім того, Горбунов додав, що «у них і не було ніяких коштів, держава тільки мала компенсувати», поки ж вони не отримали жодної гривні з бюджету.

Втім, команда проєкту продовжить шукати шляхи для його створення без державного фінансування.

Нагадаємо, Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ) провело мистецький конкурс щодо державного фінансування українських фільмів та серіалів. Станом на 19 липня було укладено 17 договорів на загальну суму 150 мільйонів гривень. Загалом у конкурсі перемогли 53 проєкти сучасної тематики від 32 вітчизняних продакшенів.

Зокрема, 33 мільйони гривень було вирішено виділити на створення «СМТ Інгулець». У соцмережах виникла хвиля обурення таким рішенням. Зокрема, користувачі заявляли, що вважають недоречним виділення коштів на розважальні серіали під час повномасштабного вторгнення до України.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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