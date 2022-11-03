З державного «Укрпатента» за допомогою волонтерів та благодійної організації вкрали 250 млн грн

Гроші з компанії вивели нібито на бронежилети.

З державного «Укрпатента» за допомогою волонтерів та благодійної організації вкрали 250 млн грн
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З рахунків державного підприємства "Укрпатент", яке займається експертизою та держреєстрацією промислових зразків, винаходів та торговельних марок, після початку повномасштабної війни вивели 250 млн грн. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за даними слідства, гроші перерахували на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але потім вивели в готівку й привласнили.

Головний підозрюваний – керівник державного підприємства. Відповідно до сайту компанії, до серпня її керівником був Андрій Кудін. Слідство вважає, що він міг організувати схему за допомогою головної бухгалтерки та виконувачки обов'язків державного секретаря Міністерства економіки.

Для привласнення грошей також залучили благодійну організацію, яка підготувала підроблені документи про потребу в закупівлі бронежилетів для Збройних Сил України.

Після того, як гроші вивели, директор Укрпатенту виїхав за кордон.

Директору та головній бухгалтерці Укрпатента, ексчиновниці міністерства і директор благодійної організації повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) Кримінального кодексу. Максимальне покарання за нею – 12 років позбавлення волі.


Олена Середа, ZN.ua





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