Держекоінспекція: Окупанти на Херсонщині вкрали води на суму понад 15,5 мільярда гривень

Каховська ГЕС

У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські війська захопили всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, розташовані на Херсонщині.

Окупанти отримали контроль над цими об’єктами, щоб здійснювати водопостачання до Криму, а якщо простими словами - окупанти почали красти нашу воду для своїх потреб!

Так, ворог 27 лютого зруйнував дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу, чим спричинив неконтрольований витік води з Каховського водосховища через Північно-Кримський канал.

410 млн м3 води на суму майже 15,5 млрд гривень витекло до Криму через Північно-Кримський канал внаслідок руйнування окупантами дамби Каховського водосховища.

З метою притягнення держави-агресора до відповідальності та подальших репарацій, фахівцями Держекоінспекції спеціально розроблено Методику визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення та/або засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами, яка 2 вересня 2022 року набула чинності.

Наголошуємо, що такими діями росія завдає колосальної шкоди навколишньому природному середовищу та природним ресурсам нашої держави!


Юлия Александрова, politeka.net





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