Окупанти вкрали української пшениці на $1 мільярд — Bloomberg

На окупованих територіях Росія вкрала українського зерна щонайменше на $1 млрд. Про це свідчить дослідження програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства, передає Bloomberg.

Окупанти вкрали української пшениці на $1 мільярд — Bloomberg
Фото: slovoidilo.ua

Вкрадене зерно

Згідно з дослідженням, з непідконтрольних Україні територій зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовані вздовж лінії фронту.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно вивезене з окупованих територій, до різних країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Команда експертів підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.





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